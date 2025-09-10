Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 17:07:00
Haber Merkezi
Görenler tanıyamadı! ‘Aşk-ı Memnu’nun Katya’sı Ufuk Kaplan’ın son hali şaşırttı

‘Aşk-ı Memnu’daki Katya karakteriyle tanınan Ufuk Kaplan, yıllar sonra ‘Kuma’ dizisiyle ekrana döndü. Oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre’nin yer aldığı, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin karakterleri unutulmazlar arasına girdi. Dizide sinsiliği ve oyunlarıyla izleyicinin nefretini kazanan Katya karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, o dönemde büyük çıkış yakalamıştı.

Image

‘Aşk-ı Memnu’nun ardından Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan Kaplan, son dönemde ise ‘Kuma’ dizisiyle ekranlara döndü.

Image

Ancak oyuncunun yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Kaplan’ı görenler, “Yıllar Katya’ya acımamış” yorumlarında bulundu.

Image

