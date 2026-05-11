Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı

Ekranların fenomen eğlence programı 'Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Onur Buldu, katıldığı bir programda hayatının şokunu anlattı. Meslektaşı Alper Kul'un YouTube kanalında yayınlanan 'Naptın O İşleri' programına konuk olan Buldu, ev alma sürecinde en yakınlarından biri tarafından nasıl mağdur edildiğini tüm samimiyetiyle paylaştı.

"ARKADAŞIMA GÜVENİP PARA GÖNDERDİM"

Ev sahibi olmak için taksitli bir ödeme planına girdiğini belirten ünlü oyuncu, aracı olan yakın arkadaşına güvenmenin bedelini ağır ödedi. Müteahhit ile bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını söyleyen Buldu, "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş" dedi.

TAPU GÜNÜ GELEN ŞOK TELEFON

Ödemelerin tamamlandığını sanan Onur Buldu, gerçeği müteahhidin kendisini aramasıyla öğrendi. Müteahhidin kendisine, "Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?" diye sorması üzerine şaşkına dönen oyuncu, "Ağabey hepsini ödedim" yanıtını verdiğini ancak paraların hiçbirinin adrese ulaşmadığını anladı.

"ORADA YIKILDIM"

Olayın yaşandığı anlarda yanında bir diğer oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de olduğunu belirten Buldu, o anki ruh halini şu sözlerle tarif etti: "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti."

2020 yılında Duygu Kozoğlu ile dünyaevine giren ve 2022 yılında kızı Masal'ı kucağına alan ünlü oyuncu, bu "arkadaş kazığını" hayatının unutulmaz ve acı tecrübelerinden biri olarak nitelendirdi.