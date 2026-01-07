Güllü’nün ölümünde yeni detay: Kanlar içindeki video dosyaya girdi

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, kanlar içindeki halini gösteren bir videoyu sevgilisine gönderdiği ve mesajlaşmaların soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“ANNEM YAPTI” DEDİ, SONRA İTİRAF GELDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma sürecinde Gülter’in annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği tespit edildi. İncelenen mesajlaşmalarda, Gülter’in yüzü kanlar içindeyken çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan’a gönderdiği, “Kim yaptı?” sorusuna ise “Annem” yanıtını verdiği belirlendi.

Dosyaya giren yazışmaların devamında ise çarpıcı bir itiraf yer aldı. Sevgilisi Kervan’ın, “Ablan Melek’e ‘kendi kendine yapmış’ demiş” mesajı üzerine Gülter’in gerçeği kabul ettiği ortaya çıktı. Gülter’in, “Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim” diyerek yaraları kendisinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.



