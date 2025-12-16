Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni iddialar: Eski sevgilisi konuştu

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili olarak Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz cuma günü “tasarlayarak yakınını kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesi de dosyaya girdi. Ulu ifadesinde, “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin biraz üzerinden Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti. Dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi, aşağı koştuk” dedi.

Öte yandan Güllü’nün eski sevgilisi İlker Karaman, SHOW TV’de yayınlanan Bu Sabah programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karaman, Güllü’nün kimseye güvenmediğini ve bu nedenle evine kameralar taktırdığını belirterek, “Kendi odasına parmak iziyle giriliyordu. Kameraların fişleriyle kimsenin oynamamasını özellikle isterdi” dedi.

Güllü’nün yükseklik korkusu olduğunu ve pencerelere karşı her zaman dikkatli davrandığını söyleyen Karaman, olaydan 10-15 dakika önce kendisini aradığını da açıkladı. Maddi durumu hakkında kendisiyle fazla konuşmadığını ifade eden Karaman, “Her parayla bilezik alıyorum, yatırım yapıyorum demişti. Yatak odasında bir kasası vardı” diye konuştu.

Karaman ayrıca, son buluşmalarında Güllü’nün kendisine “Seninle helalleşmeye geldim” dediğini belirterek, “Tartışmalarımız olmuştu. ‘Seni çok üzdüm, birlikte ayağa kalkacağız, birlikte buralardan gideceğiz’ demişti” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.