Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyon geçirdi: Yüzünün son halini paylaştı!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, özel hayatı ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Moda dünyasında birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarlayan, zaman zaman televizyon programlarında jüri üyeliği de yapan Saraçoğlu, son olarak geçirdiği 9 saatlik estetik operasyonla adından söz ettirdi.





"DOĞAL OLAN HİÇBİR ŞEYİ SEVMİYORUM"

2016 yılında mide ameliyatı geçiren ve 80 kilodan 53 kiloya düşen Saraçoğlu, daha önce de estetik müdahaleleriyle dikkat çekmişti. “Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum” diyen modacı, “Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu, bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım.” ifadelerini kullanmıştı.

YÜZÜNÜ BAŞTAN YARATTI

Gülşah Saraçoğlu, son olarak tam 9 saat süren yeni bir estetik operasyon geçirdi. Ünlü modacı, işlem sonrası yüzünün son halini sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı.





Saraçoğlu’nun son estetik operasyonları arasında şunlar yer aldı:

Boyun ve yüz germe

Alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu

Göz kapağı estetiği

Göz altı yağ enjeksiyonu

Bişektomi

Saraçoğlu’nun son hali sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.