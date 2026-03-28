Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e: 'Ben onun için fazla elittim!'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 28 Ağustos 2025 tarihinde dünyaevine giren ancak evlilikleri yalnızca altı ay süren Gülseren Ceylan, sessizliğini sert bir biçimde bozdu. Geçtiğimiz ocak ayında tek celsede boşanan ikili, ayrılık sonrası bir "gizlilik ve konuşmama protokolü" imzalayarak hukuki bir taahhüt altına girmişti.

Ancak Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği son canlı yayında bu anlaşmayı rafa kaldırarak eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NE SAYGIM KALDI NE SEVGİM"

Erbil’in menajeri tarafından daha önce yapılan "karşılıklı konuşmama" açıklamasına rağmen öfkesine hakim olamayan Ceylan, yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ne saygım ne de sevgim kalmıştır. Ne ölüme ne dirime... Bu saatten sonra beni mumla bile arayamaz, beni göremez. Mehmet Ali Erbil basit bir adamdır."

PROTOKOL VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

Boşanma sürecinde tarafların imzaladığı protokol, birbirleri aleyhinde açıklama yapmaları durumunda ağır hukuki yaptırımları öngörüyordu. Ceylan’ın bu çıkışının ardından Erbil cephesinden yargı sürecine dair bir hamle gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Ceylan, açıklamalarını "Ben onun için elit ve çok güzeldim. Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum" sözleriyle noktalayarak, ünlü şovmenle olan tüm bağlarını kopardığını ilan etti.