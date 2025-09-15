Gupse Özay'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Başarılı sinema filmlerinin ardından dijital platformda Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile birlikte “Platonik” dizisinde rol alan Gupse Özay, özel hayatıyla ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

Show TV’nin sevilen programı “Pazar Sürprizi”ne konuşan Özay, eşi Barış Arduç ile evliliğinin bitme noktasına geldiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Özay, “Ayrılığın yakınından bile geçmedik” diyerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yaz başında eşi ve kızlarıyla Çeşme’de tatilde görüntülenen Özay, bu haberlerin nedenini ise sosyal medyadaki tıklanma telaşına bağladı:

“Haberlere göre biz bin defa ayrıldık, iki defa boşandık. Hep bu haberler çıkıyor ama biz yıllardır ayrılığın yakınına bile gelmedik. Herhalde bir sayfa ‘iddia edildi’ deyip haber yapınca diğerleri de aynı telaşa giriyor. Ben cevap vermiyorum çünkü birine cevap verirsen hepsine cevap vermek zorunda kalıyorsun.”

İkinci kez hamile olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Özay, “Hamile değilim. İkinci kez hamile kalmayı düşünmüyorum. Cinsiyetine kadar yazmışlardı, ‘erkek geliyor’ diye. Bu da doğru değil” ifadelerini kullandı.