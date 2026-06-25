Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid yeniden evleniyor: Üçüncü kez nikah masasına oturacak

Moda dünyasının en çok konuşulan isimleri Gigi, Bella ve Anwar Hadid’in anneleri Yolanda Hadid, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Hollanda asıllı Amerikalı eski model ve realite şov yıldızı olan 62 yaşındaki Yolanda Hadid, emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

İlişkilerini büyük ölçüde kamuoyunun gözünden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ne kadar süredir birlikte olduğu henüz bilinmiyor. Edinilen bilgilere göre, emlak sektörünün tanınan isimlerinden Randy Kendrick, hafta başında Yolanda Hadid’e evlilik teklifinde bulundu ve çift evlilik hazırlıklarına başladı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Daha önce iki evlilik gerçekleştiren Yolanda Hadid, bu adımla birlikte üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Hadid, bir yıl önce inşaat şirketi CEO'su Joseph "Joey" Jingoli ile olan nişanını sessiz sedasız sonlandırmıştı. Jingoli ile birlikteliği sırasında sosyal medyada nadiren de olsa paylaşım yapan Hadid, 2021 yılında bir yıl dönümü kutlamasında ilişkisini ilan etmişti.

HADİD SOYADINI TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

Yolanda Hadid, ilk evliliğini 1994 yılında Filistin asıllı gayrimenkul zengini Mohamed Hadid ile yapmıştı. Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella ile kardeşleri Anwar’ın dünyaya geldiği bu evlilik 2000 yılında boşanmayla sonuçlanmıştı. Boşanmanın ardından çocuklarının soyadını taşımaya devam eden Yolanda Hadid, eski eşiyle dostane ilişkisini sürdürdü.

Hadid, ikinci evliliğini ise 2011 yılında ünlü müzisyen ve yapımcı David Foster ile gerçekleştirmiş, çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Yolanda Hadid ve Randy Kendrick'in düğün tarihi ve tören detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.