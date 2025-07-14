Hadise’nin olay yaratan sandalye dansına Dilan Polat'tan tepki!

Pop müziğin iddialı ve cesur ismi Hadise, bu kez sahne performansıyla gündeme oturdu. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren ünlü şarkıcının, siyah transparan mini elbisesiyle yaptığı sandalye dansı sosyal medyayı ikiye böldü.

PERFORMANSI BEĞENEN DE VAR, SERT ELEŞTİREN DE

Kimi sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin performansını “profesyonel ve etkileyici” bulurken, kimileri ise “Hadise’yi artık sesinden çok danslarıyla konuşur olduk” gibi yorumlarla eleştiride bulundu.

Hadise’nin adı müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra sahne şovlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle iddialı dansları, sahne enerjisi ve cesur kıyafetleriyle konserlerinde adeta bir dünya starı edasıyla sahne alan Hadise, kimi çevreler tarafından “Türkiye’nin Beyoncé’si” olarak nitelendiriliyor. Ancak bu performanslar zaman zaman tartışmalara da yol açıyor.

DİLAN POLAT’TAN OLAY YARATACAK AÇIKLAMA

Hadise’nin son dans performansına gelen tepkiler arasında en dikkat çekici yorum ise sosyal medya fenomeni Dilan Polat’tan geldi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye olan Polat, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Hadise’ye sert çıktı.

Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir şey söyleyeceğim, benim dünyadan haberim yok bu arada. Şimdi kızlar gösterdi de izledim Hadise’nin dans videosunu. Niye hiç Twitter’da TT olmamış mesela? Toplum ahlakı diye bir sürü yorum yapan insanlar niye burada hiç bahsetmemiş? Hadise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi, başka şeyler de olurdu! Çok enteresan. Bu arada o nasıl bir danstır ya? O dans falan değil bu arada. Çok rica edeceğim, toplum ahlakını bozmayalım yani. Ama merak etmeyin siz şanslısınız, size bir şey olmaz.”