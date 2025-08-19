Sahne şovları, kombinleri ve her performansıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez TikTok’ta viral olan Nicki Minaj akımına katıldı.

Son zamanlarda konserlerindeki dans performanslarıyla dikkat çeken Hadise, attığı her adımla anında tüm gözleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz haftalarda ‘Fırtınam’ isimli klibinden paylaştığı kesitlerde, photoshopsuz ve filtresiz haliyle yüzündeki mimik çizgileri ve göz çevresi kırışıklıklarıyla gündem olmuş, güçlü bir mesaj vermişti.

Ardından Backstage klibini paylaşan Hadise, yine sosyal medyanın radarına oturmuştu.

Bu kez Hadise, TikTok’ta viral olan Nicki Minaj akımına katıldı. Masanın üstüne bacak bacak atarak tünediği anları paylaşan ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını da beraberinde getirdi. Hadise’nin halini görenler, “Ne oluyoruz?” yorumlarıyla paylaşıma tepki gösterdi.





TikTok'ta Nicki Minaj pozu akım oldu. Yüksek topuklu ayakkabılarla yerde oturur vaziyette bacak bacak üstüne atan Nicki Minaj'ın bu pozu içerik üreticileri tarafından taklit edilmeye başlandı.

TikTok'ta akım olan bu poz için içerik üreticileri hayatını hiçe sayıyor. Kah küçücük kutu üzerinde kah bir rujun üstünde ince topuklu ayakkabılarla durmaya çalışan fenomenler ağızları açık bıraktı. Son olarak Mariana Barutkina isimli içerik üreticisi bu akımı denemek istedi. Mariana Barutkina, omurgasını kırdı.