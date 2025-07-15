Hailey Bieber'dan 'Kuzey Tekinoğlu' paylaşımı

ABD'li ünlü model Hailey Bieber, 55 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla Türk takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Bieber, Instagram hikâyelerinde, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un 2011–2013 yılları arasında yayımlanan Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı 'Kuzey Tekinoğlu' karakterine ait bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımına “En sevdiğiniz lipliner’ı kaybettikten sonra hayat” notunu ekleyen Bieber, üzgün ve umutsuz bir ifadeye sahip olan Kuzey Tekinoğlu görselini kullanarak takipçilerini hem güldürdü hem de şaşırttı.

Hailey Bieber’ın bu beklenmedik paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin hayranları da nostaljik anlar yaşadı. Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel gibi başarılı oyuncular da rol almıştı.