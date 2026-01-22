Hakan Çalhanoğlu ve Michele Morrone bir araya geldi

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı ve Inter Milan’ın yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu, dünyaca ünlü İtalyan aktör Michele Morrone ile bir araya geldi. İki yıldız ismin samimi buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

INTER RENKLERİYLE PAYLAŞTI

Milli yıldız, Morrone ile çekildiği kareyi şahsi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çalhanoğlu, fotoğrafın altına formasını giydiği Inter Milan’ın simgesi olan siyah ve lacivert kalp emojilerini ekleyerek takımına olan bağlılığını da vurguladı.

TÜRKİYE DOSTU MORRONE

2020 yapımı "365 Gün" filmindeki 'Don Massimo Torricelli' rolüyle küresel çapta bir hayran kitlesine ulaşan Michele Morrone, Türkiye'ye olan yakınlığıyla da biliniyor. Ünlü aktör, özellikle 2023 yılında meydana gelen Hatay merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara moral vermiş ve destek projelerinde yer alarak Türk halkının takdirini kazanmıştı.









