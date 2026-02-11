Hakan Peker’den 'estetik' isyanı!

ürk pop müziğinin efsane isimlerinden Hakan Peker, sadece şarkılarıyla değil, yıllar geçse de değişmeyen enerjisi ve görüntüsüyle de magazin gündeminden düşmüyor. 63 yaşına girmesine rağmen gençlik enerjisini koruyan ünlü sanatçı, hakkında çıkan estetik operasyon söylentilerine karşı adeta isyan etti.

"40 YAŞINDAYKEN DE AYNI SORULAR SORULUYORDU"

Söylentilerin artık yorucu bir boyuta ulaştığını ifade eden Peker, genç görünümünün sırrını genetiğine bağladı. Konuya dair kesin bir dille açıklama yapan sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"63 yaşında olmama rağmen yüzümde kırışıklık olmaması tamamen genetik. Bu konu yıllardır merak ediliyor, artık bir açıklık getireyim: Hayır, hiçbir şey yaptırmıyorum. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu, bugün de soruluyor. Lütfen artık bu konu kapansın."

"CERRAHİ İŞLEM GEÇİRMEDİM"

Cerrahi herhangi bir işlem geçirdiğine dair iddiaları kesin bir dille yalanlayan Peker, doğal yapısının böyle olduğunu vurguladı. "Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok. Ben yapı olarak genç gösteriyorum" diyen usta sanatçı, bu açıklamasının merak edenlerin merakını son kez gidermesini temenni etti.