Hakan Sabancı ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu: 'Annem çok üzülüyor'

Ünlü çift Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Ayrılığın ardından çift birbirini sosyal medyadan da çıkardı. Sosyal medyada birçok iddia dolaşırken en büyük konuşma da Sabancı'nın akan Sabancı'nın eski sevgilisi, model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Hande Erçel'i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Jocelyn Chew bu söylentileri net bir dille yalanladı.

"ALDATMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ayrılık sonrası ilk açıklama Hakan Sabancı'dan geldi. Ünlü iş insanı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"ANNEM ÇOK ÜZÜLÜYOR"

Gazete Magazin kameralarına konuşan Hakan Sabancı, ayrılıkla ilgili son kez açıklama yaptığını söyledi ve ekledi:

"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı, bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladık. Konunun üçüncü şahıslarla ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez. Bunun iki kişinin kararı olduğunu düşünüyorum."