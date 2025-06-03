Halit Ergenç çocuklarını çeken muhabirlere tepki gösterdi: 'Lütfen silin daha 18 yaşında değiller'

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, çocuklarıyla birlikte katıldığı dünyaca ünlü müzik grubu Guns N' Roses konseri sonrası, izinsiz çekilen görüntülere tepki gösterdi. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Ergenç, çocuklarının yüzlerinin medyada yer almasını istemediğini belirtti.

Konser çıkışında basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan Ergenç, muhabirlere nazik bir şekilde yaklaşarak, “Onları lütfen silin, çocuklar daha 18 yaşında değiller. Öyle bir şey kabul edemem” diyerek çocuklarının görüntülerinin silinmesini rica etti. Sakin ve kararlı tavrıyla basın mensuplarını ikna eden oyuncu, özel hayata duyduğu hassasiyetle alkış topladı.

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Bergüzar Korel ile evli olan Halit Ergenç, üç çocukları Ali, Han ve Leyla ile medyadan uzak, sade bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Çocuklarının yüzlerini bugüne kadar sosyal medyada paylaşmayan çift, bu konudaki tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Halit Ergenç’in olay anındaki saygılı ve bilinçli tutumu, sosyal medyada da takdirle karşılandı