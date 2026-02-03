Halle Berry’den Hollywood’a 'yaş' resti: 'Beni silip atmanıza izin vermeyeceğim!'

Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry, Hollywood’un yaşlanan kadın oyunculara yönelik tutumuna karşı sert bir çıkış yaptı. 59 yaşına basan yıldız, verdiği son röportajda, sektörün ve toplumun belirli bir yaştan sonra kadınları "değersizleştirme" eğilimine sert tepki gösterdi.

"DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORSUNUZ AMA KARARLIYIM"

Yaşlanma süreciyle birlikte sektörde görünmez hale getirilme çabalarına dikkat çeken Berry, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir yaşa geliyorsunuz ki; hem iş hayatında hem de toplumda dışlanmış ve değersizleştirilmiş hissediyorsunuz. Ancak ben silinmeme izin vermeme konusunda kesin kararlıyım. Kendi yolumu çizmeye ve sesimi yükseltmeye devam edeceğim."

BİR YILDA 10 YENİ BAŞROL

Oyunculuk kariyerinde vites düşürmeye hiç niyeti olmadığını vurgulayan ünlü yıldız, önümüzdeki döneme dair çalışma temposuyla adeta genç meslektaşlarına taş çıkardı. Berry, bu yıl içerisinde tam 3 dizi ve 7 filmde başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacağını müjdeledi.

"ÇOCUKLUK TRAVMALARIMLA YÜZLEŞTİM"

Fiziksel sağlığı kadar ruhsal dengesine de önem verdiğini belirten Berry, katıldığı bir sağlıklı yaşam kampının hayatını değiştirdiğini anlattı. Kendini tam anlamıyla sevebilmek için geçmişiyle hesaplaştığını söyleyen oyuncu, "Çocukluk travmalarımın acısıyla yüzleşmeli ve sırlarımı açığa çıkarmalıydım. Kendim ve çocuklarım için bu yükleri bedenimden atmam gerekiyordu" dedi.

59 YAŞINDA FİT GÖRÜNÜM

Geçtiğimiz Ağustos ayında yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı bikinili karelerle kutlayan Halle Berry, fit görünümüyle kısa sürede dünya basınında gündem olmuştu. "İşte 59" notuyla paylaştığı fotoğraflar, oyuncunun hem fiziksel hem de zihinsel olarak kariyerinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığının kanıtı olarak yorumlandı.