Hamilelik haberini duyurmuştu: Dilan Polat'ın acı günü

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde büyük bir mutlulukla duyurduğu hamilelik sürecinde talihsiz bir gelişme yaşadı. Uzun süredir tüp bebek tedavisi gören ve üçüncü çocuğunu kucağına almayı bekleyen Polat, bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Dilan Polat’ın sosyal medyada sessiz kalması üzerine takipçileri kardeşi Sıla Doğu’ya ulaştı. Konuyla ilgili ilk açıklama Doğu’dan geldi. Kardeşinin hamileliğinin sonlandığını belirten Sıla Doğu, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke sizlere güzel haberler verebilseydim ama maalesef veremiyorum. Tüp bebekle başlayan hamilelik, yaşanan kanama sonrası sona erdi. Rabbimin takdiri, kader… Demek ki o canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş."

DİLAN POLAT: "OPERASYON GEÇİRDİM"

Yaşanan üzücü olayın ardından sessizliğini bozan Dilan Polat, yaşadığı süreci ve sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Birkaç gündür ağrıları olduğunu belirten Polat, sabah saatlerinde yaşadığı kanama sonrası doktora gittiğini ifade etti.

Polat, açıklamasında şunları söyledi:

"Maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Birkaç gündür karın ağrım vardı, normaldir diyordum. Dün lekelenme oldu, bu sabah kalktığımda şok oldum. Doktora gittik, kesemde gerileme vardı ve düşük oldu. Ufak bir operasyon geçirdim. Belki de Rabbim böylesini hayırlı gördü."

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Üçüncü kez anne olma heyecanı yarım kalan Dilan Polat, geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fenomen isme, binlerce takipçisinden destek ve taziye mesajı geldi. Polat, destek veren herkese teşekkür ederek bir süre dinleneceğini ifade etti.