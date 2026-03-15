Hande Ataizi'nden 'Aynı Yağmur Altında' yorumu: 'Dizi berbat'

Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren oyuncu Hande Ataizi, meslektaşı Hülya Avşar’ın yeni dizisini hedef aldı. Verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Ataizi, "Aynı Yağmur Altında" dizisini izlediğini ancak projenin sanatsal ve teknik açıdan beklentilerini karşılamadığını belirtti.

"HER DAİM BİR İŞTE OLMA HIRSINDA DEĞİLİM"

Taş Kağıt Makas dizisindeki performansıyla tam not alan ünlü oyuncu, sektördeki seçimlerine dair titizliğinin altını çizdi.



2. Sayfa muhabirlerinin "Hülya Avşar’ın dizisi size teklif edilse oynar mıydınız?" sorusuna şaşırtıcı bir sertlikle yanıt veren Ataizi, seçici davrandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Allah korusun! Tabii ki oynamazdım. Öyle bir hırsım yok, ‘her daim bir işte olayım’ diye. Mümkün olduğunca seçmeye çalışıyorum. Hülya Avşar adına söylemiyorum ama diziyi izledim… Dizi berbat yani. Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim.”

GÖZLER HÜLYA AVŞAR’A ÇEVRİLDİ

Diziyi doğrudan "berbat" olarak nitelendiren Ataizi’nin bu sözleri, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hande Ataizi her ne kadar eleştirisinin şahsi olmadığını belirtse de, projenin başrolü ve yapım sürecinde etkisi olduğu bilinen Hülya Avşar’ın bu eleştiriye nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.