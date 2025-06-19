Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneleri sosyal medyada gündem oldu

‘Rüzgara Bırak’ filminde ilk kez beraber rol alan Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti.

İkili, yeni projeleri olan Aşkı Hatırla dizisiyle ekranlara geri döndü. Dün yayınlanan ilk bölüm sonrası dizideki sevişme sahneleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Twitter’da, sahneler en çok konuşulan konular arasında yer aldı.





Dizinin aynı akşam gerçekleşen galasında ise dikkat çeken bir detay vardı. Barış Arduç’un, rol arkadaşı Hande Erçel’e karşı mesafeli davranması, izleyiciler ve davetliler arasında merak uyandırdı. Bu durum, Arduç’un eşi Gupse Özay’ı akıllara getirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’nü kutlamayan Gupse Özay’ın galaya katılmaması da gözlerden kaçmadı.