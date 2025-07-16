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Harry Potter yıldızı Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu

Harry Potter yıldızı Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu

16.07.2025 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Harry Potter yıldızı Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu

Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson, hız sınırını aştığı gerekçesiyle ehliyetine 6 ay el konulurken, 1.044 sterlin para cezasına da çarptırıldı.

Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Emma Watson, hız sınırını aştığı gerekçesiyle altı ay boyunca ehliyetinden men edildi.

HIZ SINIRINI AŞTI

Olay, 31 Temmuz 2024 akşamı İngiltere’nin Oxford kentinde meydana geldi. Watson, 30 mil/saat (yaklaşık 48 km/saat) hız sınırının uygulandığı bir bölgede 38 mil/saat (yaklaşık 61 km/saat) hızla araç kullandı.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

35 yaşındaki oyuncu, bugün görülen High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi duruşmasında 1.044 sterlin para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Watson’ın olay öncesinde ehliyetinde zaten 9 ceza puanı bulunduğunu belirtti.

DURUŞMAYA KATILMADI

Sadece beş dakika süren duruşmaya Emma Watson katılmazken, karar mahkeme tarafından gıyabında verildi.

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