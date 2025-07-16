Harry Potter yıldızı Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu

Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Emma Watson, hız sınırını aştığı gerekçesiyle altı ay boyunca ehliyetinden men edildi.
HIZ SINIRINI AŞTI
Olay, 31 Temmuz 2024 akşamı İngiltere’nin Oxford kentinde meydana geldi. Watson, 30 mil/saat (yaklaşık 48 km/saat) hız sınırının uygulandığı bir bölgede 38 mil/saat (yaklaşık 61 km/saat) hızla araç kullandı.
PARA CEZASI DA VERİLDİ
35 yaşındaki oyuncu, bugün görülen High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi duruşmasında 1.044 sterlin para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Watson’ın olay öncesinde ehliyetinde zaten 9 ceza puanı bulunduğunu belirtti.
DURUŞMAYA KATILMADI
Sadece beş dakika süren duruşmaya Emma Watson katılmazken, karar mahkeme tarafından gıyabında verildi.