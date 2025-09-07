Hasan Can Kaya, Disney+ ile anlaştı: Teklif bedeli gündem oldu

“Konuşanlar” programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, dijital platformların gündeminde yer aldı. Önce Amazon Prime ile anlaşmaya yaklaşan Kaya, sonrasında rotasını Disney+’a çevirdi.

Oda TV’den Sina Koloğlu’nun haberine göre; Hasan Can Kaya, kariyerine YouTube’da yayınladığı “Konuşanlar Talk Show” ile başladı. Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan program, 1 Ocak 2021’de Exxen platformuna transfer edildi.

EXXEN’DEN DİSNEY+’A

Exxen macerasının ardından Amazon Prime ile masaya oturan Kaya’nın, son anda tercihini Disney+’tan yana kullandığı belirtildi.

TEKLİF BEDELİ DİKKAT ÇEKTİ

Hasan Can Kaya’nın Exxen’den yaklaşık 270 bin dolar kazandığı konuşulurken; Disney+’ın 325 bin dolar civarında bir teklifle ünlü komedyeni kadrosuna kattığı iddia edildi.