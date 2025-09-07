Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Can Kaya, Disney+ ile anlaştı: Teklif bedeli gündem oldu

7.09.2025 12:16:00
“Konuşanlar” ile geniş bir kitleye ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, Exxen’den ayrıldıktan sonra Disney+’la anlaştı. Ünlü komedyenin yeni platformdan yaklaşık 325 bin dolar kazanacağı öne sürüldü.

“Konuşanlar” programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, dijital platformların gündeminde yer aldı. Önce Amazon Prime ile anlaşmaya yaklaşan Kaya, sonrasında rotasını Disney+’a çevirdi.

Oda TV’den Sina Koloğlu’nun haberine göre; Hasan Can Kaya, kariyerine YouTube’da yayınladığı “Konuşanlar Talk Show” ile başladı. Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan program, 1 Ocak 2021’de Exxen platformuna transfer edildi.

EXXEN’DEN DİSNEY+’A

Exxen macerasının ardından Amazon Prime ile masaya oturan Kaya’nın, son anda tercihini Disney+’tan yana kullandığı belirtildi.

TEKLİF BEDELİ DİKKAT ÇEKTİ

Hasan Can Kaya’nın Exxen’den yaklaşık 270 bin dolar kazandığı konuşulurken; Disney+’ın 325 bin dolar civarında bir teklifle ünlü komedyeni kadrosuna kattığı iddia edildi.

