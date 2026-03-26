Hasan Can Kaya nezarethane anılarını anlattı: 'Reynmen ve Çakal horlamamdan uyuyamadı!'

31 Ocak 2026 tarihinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, yaşadığı süreci sahneye taşıdı. Popüler programı "Konuşanlar"da izleyicilerine seslenen Kaya, nezarethanedeki oda arkadaşları Reynmen (Yusuf Aktaş) ve rapçi Çakal ile geçen ilginç saatlerini paylaştı.

"BENİM HORLAMAMDAN UYUYAMADILAR"

Gözaltı sürecindeki stresli anları kendine has mizahıyla yumuşatan Kaya, aynı hücreyi paylaştığı arkadaşlarına yaşattığı zor anları şöyle anlattı:

"İnanılmaz bir şey ya… Bir de ben, Reynmen, Çakal aynı nezarethanede kaldık. Ve benim horlamamdan uyuyamadılar. Jandarmaya ‘hakkınızı helal edin’ dedim."

"MALATYA TRAKTÖRÜ GİBİ HORLUYORSUN"

Kaya, arkadaşı Reynmen'in kendisine verdiği tepkiyi de esprili bir dille aktardı. Reynmen'in kendisinden helallik istediğini belirten komedyen, aralarındaki diyaloğu şu sözlerle özetledi:

"Reynmen dedi ki: ‘Hacı bizden de helallik alsan fena olmaz ya. Malatya traktörü gibi horluyorsun.’ Benden uzaklaşmış hepsi, ses gitmesin diye tuvaletin dibinde yatıyorlardı."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ocak ayının sonunda başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya ve Reynmen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.