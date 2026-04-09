Hatice Aslan'dan 'estetik' çıkışı: 'O parayı ihtiyacı olan birine veririm'

"Bahar" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu Hatice Aslan, son dönemde sanat dünyasında hızla yayılan estetik ve botoks akımına karşı duruşunu net bir dille ifade etti. Saba Tümer’in programına konuk olan Aslan, doğal güzelliğini nasıl koruduğuna dair soruları yanıtladı.

"O PARAYLA DUA ALIRIM"

Bugüne kadar yüzüne hiçbir medikal işlem yaptırmadığını açıklayan 64 yaşındaki oyuncu, estetik harcamalarını eleştirdi. Aslan, "Hiç botoks yaptırmadım. Geçici bir şey için neden paramı israf edeyim? O parayı ihtiyacı olan birine veririm. O zaman daha çok güzelleşirim ve dua alırım" diyerek, güzelliğin sadece fiziksel müdahalelerle değil, manevi huzurla da ilgili olduğunu belirtti.

MAHİR GÜNŞİRAY İLİŞKİSİNE DAİR KONUŞTU

Ünlü oyuncu, programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda da bulundu. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan meslektaşı Mahir Günşiray ile olan birlikteliği hakkında konuşan Aslan, bu ilişkiyi hiçbir zaman gizlemediklerini ifade etti.

"SAKLAMA KAYGIMIZ YOKTU"

İlişkilerinin çevresi tarafından bilindiğini söyleyen Hatice Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu." Aslan ayrıca, Günşiray ile öğrencilik yıllarında sadece sınıf arkadaşı olduklarını ve aralarında o dönemde duygusal bir bağ bulunmadığını da sözlerine ekledi.