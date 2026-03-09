Genç oyuncu Hayal Köseoğlu, YouTube üzerinden yayınlanan Katarsis programında, geçtiğimiz yıl kaybettiği babası Yiğit Köseoğlu ile ilgili kalpleri ısıtan bir anısını paylaştı. Bir yıl süren hastalık mücadelesinin ardından babasını uğurlayan Köseoğlu, vefat öncesinde babasıyla aralarında geçen özel bir anlaşmayı ilk kez açıkladı.

"BANA BİR İŞARET VER BABA"

Babasının vefatından önce aralarında geçen konuşmayı aktaran Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Dedim ki; ‘Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.’ O da bana ‘Tamam, vereceğim’ demişti.”

HASTANE ÇIKIŞINDAKİ İNANILMAZ TESADÜF

Babasının vefat haberini alıp hastaneden çıktıktan sonra yaşadığı olayı anlatan ünlü oyuncu, tesadüfen dinlediği bir şarkının hayatını değiştirdiğini söyledi. Babasının Pink Floyd hayranı olduğunu belirten Köseoğlu, grubun "Breathe" şarkısına çok benzeyen bir melodi duyduğunu ve "Rebel Paradise" isimli bu şarkının klibini izlediğinde şoka girdiğini ifade etti.

Klipteki karakterin babasına olan benzerliği karşısında büyülendiğini söyleyen Köseoğlu, klibi hazırlayan kişiye ulaştığında aldığı yanıtla sarsıldığını belirtti:

"Klibi yapan adamla iletişime geçtim. O da bana 'Bu şarkıyı ben de 5 ay önce ölen babam için yapmıştım' dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi beni derinden etkiledi."

Hayal Köseoğlu babasının ölümünden sonra yaşadığı 'mucizeyi' anlattı:



"Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' (Nefes al) diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Oturduğum kafede Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya… pic.twitter.com/pidx2hdT4g — Cumhuriyet Yaşam (@CumhuriyetYasam) March 9, 2026

"İYİ OLMA KAYGISI GÜTMÜYORUM"

Yas sürecini tüm şeffaflığıyla sosyal medya üzerinden paylaşan Köseoğlu, modern toplumun dayattığı "sürekli iyi olma" baskısına sert bir eleştiri getirerek duygularını ifade etti. Babasını kaybettiğinden beri adeta bir hayal dünyasında yaşadığını ve gerçekliğin zaman zaman suratına bir yumruk gibi indiğini belirten ünlü oyuncu, sistemin beklediği o "mükemmel ruh hali" içinde olmadığını ve iyi olma kaygısı gütmediği için aslında mutlu olduğunu dile getirdi.



Hayatı boyunca düşmekten korkarak yaşadığını ancak bu süreçte düştüğünde kendisini tutacak insanlar biriktirmiş olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Köseoğlu, babasının bir yıl boyunca defalarca ölümden dönerek kendisiyle "zarifçe" vedalaştığını ve bu zorlu dönemde aynı zamanda anksiyete ile de mücadele ettiğini sözlerine ekledi.