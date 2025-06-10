'Hayaller Dua Lipa hayatlar Coşkun Sabah' demişti... İrem Derici'den Coşkun Sabah'a özür!

Şarkıcı İrem Derici, Galatasaray’ın Yenikapı’da düzenlenen şampiyonluk kutlaması öncesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle usta sanatçı Coşkun Sabah’tan özür diledi. Daha önceki söylemleri nedeniyle Sabah'ın gönlünü kırdığını ifade eden Derici, "Benim denyoluklarım oluyor, özür dilerim" diyerek ilişkilerdeki yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediğini belirtti.

“COŞKUN ABİ BENİM BÜYÜĞÜM, ÜSTADIMDIR”

Derici, daha önce yaptığı “Hayaller Dua Lipa, hedefler Coşkun Sabah mı?” esprili ifadesi hakkında da açıklık getirdi. "Dua Lipa’nın kutlama için 3.5 milyon dolar istemesi üzerine bu cümleyi söyledim. Bunlar şaka yollu ifadelerdi. Coşkun Abi benim büyüğüm ve abimdir. Biraz alındı, o yüzden kendisinden özür diliyorum" dedi.

“AĞZIMDA VE KALBİMDE KÖTÜLÜK YOK”

İrem Derici, Coşkun Sabah’ın meşhur şarkısına da göndermede bulunarak, “Hiçbir şarkı, Coşkun Sabah’ın Aşığım Sana şarkısı gibi olamaz” dedi. Derici sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim ağzımda da kalbimde de kötülük yok. Her şey şaka ve sevgiyle. Zaman zaman densizliklerim olabiliyor ama kalbim temiz.”

“ENTERESAN BİR KADRO VARDI, DAVET EDİLMEDİM”

Organizasyona davet edilmediğini belirten Derici, kutlamadaki sahne programına da esprili bir dille değindi: “Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah kutlamada Anılar mı söyleyecek?” ifadelerini kullandı.

“DUA LIPA AZ BİLE İSTEMİŞ”

Dua Lipa'nın sahne alması için talep ettiği 3.5 milyon dolarlık ücreti değerlendiren Derici, “Ne yapacaktı? Az bile istemiş. Yurt dışındaki fiyatları ne sanıyorsunuz? Biz para bile istemeden sahneye çıkacaktık” diyerek ironi yaptı.