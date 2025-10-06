Hayranlarını korkuttu... Britney Spears merdivenden düştü

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık dans videoları yayınlayan Spears, arkadaşının evinde merdivenden düştüğünü açıkladı.

43 yaşındaki şarkıcı, Kevin Federline ile evliliğinden olan oğulları Sean Preston ve Jayden James’in ziyaretinin ardından objektif karşısına geçti. Oğullarının Maui’ye döndüğünü belirten Spears, “Arkadaşımın evinde merdivenden düştüm. Berbat bir şeydi. Korkunçtu... Ara sıra çıkıyor, kırık mı bilmiyorum ama şimdilik yerine oturmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Dizinde bandaj olmasına rağmen parlak mini elbisesi ve topuklu ayakkabısıyla dans eden Spears’ın bu görüntüleri dikkat çekti.

HAYATI BEYAZPERDEYE TAŞINIYOR

Spears’ın şöhret, kariyer, annelik ve özgürlük mücadelesini konu alan anı kitabı İçimdeki Kadın satış rekorları kırmıştı. Kitabın başarısının ardından ünlü yıldızın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

Universal Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği filmde yönetmen koltuğuna Wicked filminin de yönetmeni olan Jon M. Chu oturacak. Yapımcılığı ise Marc Platt üstlenecek. Spears, sosyal medya hesabından “gizli bir proje” üzerinde çalıştığını belirterek, en sevdiği filmlerin yapımcısı Platt ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.