Hazal Kaya ile Ali Atay ilk kez aynı projede! 'Sekizinci Aile' dizisinde birlikte rol alacaklar

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, 2019 yılında uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına alan çift, 2023 yılında ise kızları Leyla Süreyya’nın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medyada ailece verdikleri samimi pozlarla gündeme geliyor.

İLK KEZ AYNI PROJEDE YER ALACAKLAR

Hazal Kaya, bu kez eşi Ali Atay ile birlikte yer alacağı bir projeyle adından söz ettirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kaya, Ali Atay’ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de Cihan Talay’la birlikte kaleme aldığı Sekizinci Aile dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Bu projeyle birlikte, ünlü çift ilk kez aynı yapımda birlikte çalışmış olacak.

YILDIZLARLA DOLU BİR KADRO

Sekizinci Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi önemli isimler yer alıyor. Dizi, şimdiden merakla beklenen yapımlar arasında yerini aldı.