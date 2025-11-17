Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında 'yer kapma' gerginliği!

“Sekizinci Aile” dizisinin yıldızlarını bir araya getiren gala gecesi, toplu fotoğraf çekimi sırasında yaşanan beklenmedik gerginlikle gündeme geldi. Geceye damga vuran olay, Melisa Döngel’in Hazal Kaya’yı belinden tutarak Ali Atay’ın yanına yönlendirdiği anların kameralara yansıması oldu.

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve Melisa Döngel gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizinin galası büyük ilgi gördü.

Toplu poz için yan yana gelen ekipte, Haluk Bilginer’in yanında yer almak isteyen Hazal Kaya’nın adım atmasıyla kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Kaya’nın, Melisa Döngel’in önünü kapatarak pozisyon almaya çalışması sosyal medyada gündem olurken, o anlarda Döngel’in tepkisi dikkat çekti.

Melisa Döngel’in yerinden kıpırdamadan Hazal Kaya’nın belinden tutup onu Ali Atay’ın yanına doğru yönlendirmesi, kameralara açık şekilde yansıdı. İkilinin yüz ifadelerine yansıyan kısa süreli gerginlik ise sosyal medya kullanıcılarının yoğun yorumlarına neden oldu.