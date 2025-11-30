Heidi Klum’un ‘parazit temizliği’ itirafı gündemde: 'Ne çıktığını bilmiyorum!'

52 yaşındaki Alman süper model Heidi Klum, daha önce yaptırdığını açıkladığı “parazit ve kurt temizliği” uygulamasının ardından yaşadıklarını anlattı. Klum, ilk olarak ağustos ayında Wall Street Journal’a verdiği röportajda bu plana başladığını söylemiş ve yılda bir kez yapılması gerektiğini duyduğu için denemek istediğini ifade etmişti.

People dergisine konuşan Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile ekim ayında birlikte arınma sürecini tamamladıklarını açıkladı. Ünlü model, birçok kişinin kendisine “Ne çıktı?” diye sorduğunu ancak kendisinin bile kesin bir sonuç görmediğini belirterek, “Ne olup olmadığını gerçekten bilmiyorum” dedi.

Arınmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Klum, “Eğer herhangi bir parazit varsa, umarım vücuttan atılmışlardır. Çünkü birçok insanın bundan bahsettiğini duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bitkisel içerikli bir içecekten oluşan kürü her sabah uyguladıklarını anlatan Klum, “Sabahları eşinizle birlikte yapmak daha kolay. Tamamen bitkisel ama yine de iğrenç bir içecek ve bunu her gün içmeniz gerekiyor” dedi.

Geçen yaz, vücudunun parazit veya kurtçuklarla dolu olabileceğini düşündüğü için detoksa başladığını açıklayan Heidi Klum, herhangi bir belirti olmamasına rağmen süreci denemek istediğini söylemişti. “Ara sıra suşi gibi çiğ şeyler yiyorsanız yaptırmalısınız” diyen Klum, vücudunda zararlı organizmalar olabileceğine inandığını ifade etmişti.