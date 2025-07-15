Hepsi kızları arasında sular durulmuyor: Gülçin Ergül ile Yasemin Yürük arasında 'ego' tartışması!

2000’li yılların başında şarkıları ve danslarıyla büyük bir çıkış yakalayan Hepsi grubu, bir süre birlikte devam ettikten sonra dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer’den oluşan grubun ilk ayrılan ismi Gülçin Ergül olmuştu.

Grubun dağılmasının ardından kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta konser veren dünyaca ünlü müzik grubu Backstreet Boys üzerinden eski grup arkadaşı Gülçin Ergül’e göndermede bulundu.

Yürük, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Off inanılmaz. Aklıma çocukluğum geldi. Orada olmak isterdim. Yine dünya çapında başarıları vardı. Başarılılar. Ego savaşının olmadığını görüyoruz açıkça... Tekrar birlikteler. Biz hâlâ ve hâlâ ego savaşları... Yazık..."

Bu paylaşımın ardından Gülçin Ergül’den yanıt gecikmedi. Sert ifadeler kullanan Ergül, iddiaların “ego” ile ilgisi olmadığını vurguladı.

"Ben salak değilim" diyerek sözlerine başlayan Ergül, açıklamasında şunları söyledi:

"Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli; söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil.

Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke... Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir.

Burada gördüğüm; ne yazık ki, bir kadının içindeki küçük çocuk, istediği olmadığı için, ağlayarak ‘neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun’ hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa tamam değilim."



