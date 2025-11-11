Hollywood’da gerginlik: Zendaya, Sydney Sweeney ile yan yana gelmek istemiyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hollywood’un popüler yıldızları Zendaya ve Sydney Sweeney arasındaki yakın dostluk, siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle sona erdi.

Daily Mail’in haberine göre, Sweeney’nin açıkça Donald Trump ve Cumhuriyetçi siyasetini destekleyen tutumu, Zendaya’yı rahatsız etti. İkilinin artık birbirleriyle iletişim kurmadığı ve “aynı karede bile yer almak istemedikleri” iddia edildi.

Sweeney’nin Trump’a desteği yalnızca siyasetle sınırlı kalmadı. Oyuncu, American Eagle’in son reklam kampanyasında yer aldı ve GQ’ya yaptığı açıklamada “Bir kot reklamıydı, bu kadar tepki beklemiyordum fakat özür dilemiyorum” dedi. Trump da sosyal medyada “Sydney Sweeney Cumhuriyetçi mi? Bu reklamı şimdi daha çok sevdim” paylaşımıyla Sweeney’e destek verdi.

Zendaya ise 2020 ABD seçimleri döneminde Trump karşıtı duruşuyla biliniyor. Euphoria dizisinin setine yakın bir kaynak, Zendaya’nın artık Sweeney ile kırmızı halı etkinliklerinde yan yana gelmek istemediğini belirtti: “Zendaya için bu durum çok hassas. Sweeney ile aynı sahnede görünürse, onun siyasi görüşlerini destekliyormuş gibi algılanabilir. Bu nedenle birlikte görünmekten kaçınıyor.”