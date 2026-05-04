Hollywood yıldızı Cameron Diaz üçüncü kez anne oldu: İşte bebeğinin ismi...

Hollywood’un en sevilen yüzlerinden Cameron Diaz ve rock grubu Good Charlotte’ın gitaristi Benji Madden, ailelerini büyütmeye devam ediyor. 53 yaşındaki Diaz ve 47 yaşındaki Madden, üçüncü çocuklarının doğum haberini sosyal medya üzerinden verdikleri sürpriz bir mesajla duyurdu.

ANLAMLI İSİM: NAUTAS

Eşinin heyecan dolu mesajını kendi profilinde de paylaşan Benji Madden, "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuz Nautas Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Dünyaya hoş geldin oğlum!" ifadelerini kullandı. Çift, bebeğin fotoğrafını paylaşmak yerine, Latince kökenli olan ve "yolculuğa çıkan, bilinmeyenden korkmayan denizci" anlamına gelen Nautas ismine atıfta bulunan bir gemi resmi yayınladı.





TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE ÜÇÜNCÜ BEBEK

2015 yılında dünya evine giren çiftin, 2019 doğumlu Raddix adında bir kızları ve 2024 doğumlu Cardinal adında bir oğulları bulunuyor. İlk iki çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına alan çiftin, Nautas bebeğin dünyayı gelişi için de aynı yöntemi tercih ettiği tahmin ediliyor.

"KENDİ HAYATIMI GERİ KAZANDIM"

Anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine yaklaşık 10 yıl ara veren Diaz, bu kararının arkasında yatan nedeni daha önce şu sözlerle açıklamıştı: "Kendi hayatımı geri kazanmanın benim için doğru şey olduğunu hissettim. Hiç kimsenin başarısı veya teklifi, kurmak istediğim hayatı yaşama kararımdan beni vazgeçiremezdi."