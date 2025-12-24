İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten’den evlilik müjdesi

Oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını açıklamıştı. Ünlü çift, bu kez evlilik kararı aldıklarını duyurarak sevenlerini sevindirdi.

İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla hayatlarını birleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Mutluluklarını takipçileriyle paylaşan çift, paylaşımlarına, “Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun” notunu düştü.

Çiftin evlilik haberi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.