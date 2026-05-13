İbrahim Tatlıses ailesinde sular durulmuyor: Torunundan ağır suçlama!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile torunu Baran Tatlıses (Keçili) arasındaki gerilim, karşılıklı suçlamalarla yeni bir boyuta ulaştı. Bir süredir aile içi miras tartışmaları ve sert açıklamalarla gündeme gelen Tatlıses ailesinde tansiyon, bu kez "tehdit" ve "hakaret" iddialarıyla yeniden yükseldi.

TORUNUNDAN SERT AÇIKLAMALAR

İbrahim Tatlıses'in bazı aile bireylerini mirasından mahrum bırakacağını açıklamasının ardından başlayan kriz, torunu Baran Tatlıses'in sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımla farklı bir evreye girdi. Baran Tatlıses, dedesi tarafından ailesi üzerinden tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa gideceğini açıkladı.

"ANNEM VE KIZ KARDEŞİMLE TEHDİT EDİLDİM"

Baran Tatlıses, sosyal medya hesabından (Görsel: baran tatlıses.jpg) yaptığı kamuoyu duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım. Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Herkesin bilgisine sunarım."



