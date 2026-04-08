İbrahim Tatlıses yoğun bakımda: Kavgalı olduğu Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses yanına koştu!

Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses, yakalandığı virüs sonrası durumunun ağırlaşması üzerine apar topar hastaneye kaldırıldı. Magazin gündemini sarsan bu sağlık krizinin ardından, ünlü sanatçının uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’in hastane koridorlarında verdiği mücadele dikkat çekti.

Babasıyla yaşadığı hukuksal sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve ayağında elektronik kelepçe taşıyan Ahmet Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamıyordu. İddiaya göre; babasının durumunu öğrenen Ahmet Tatlıses, başlangıçta yasaklı sınırda kalan bir camide bekleyerek dua etti. Ancak yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses'in kızından sonra oğlunu da görmek istemesi üzerine kurallar bozuldu.

POLİS KAPIYA DAYANDI, TATLISES DEVREYE GİRDİ

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın iddiasına göre; Ahmet Tatlıses elektronik kelepçeye rağmen yasaklı sınırı aşarak hastaneye ulaştı. Sınır ihlali nedeniyle hastaneye gelen polis ekiplerine İbrahim Tatlıses'in bizzat müdahale ettiği ve "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" diyerek oğlunu koruduğu öne sürüldü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU: TANSİYONU 19.5'E ÇIKTI

Baba ile oğulun yoğun bakımdaki buluşmasında duygusal anların yaşandığı, ikilinin dakikalarca ağladığı öğrenildi. Görüşme sırasında fenalaşan Ahmet Tatlıses'in tansiyonunun 19.5’e kadar yükseldiği ve hastanede müdahale edildiği de iddialar arasında yer aldı. Öte yandan, kızı Dilan Çıtak'ın da babasının yanından ayrılmadığı ve küslüklerin bu sağlık kriziyle birlikte sona erdiği belirtiliyor.

AHMET TATLISES: "O ANLARI UNUTAMAM"

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Tatlıses, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Babamın sağlığı her şeyden önemli. Aramızdaki meseleler onun bir nefesine feda olsun. O anları, o bakışları asla unutamam. Dualarımız onunla."

İbrahim Tatlıses’in hastanedeki tedavisi devam ederken, doktorların sanatçının genel durumu hakkında kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.