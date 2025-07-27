Icardi’den Wanda Nara’ya müstehcenlik davası: Hapis cezası alabilir!

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında süren hukuki gerilim yeni bir boyut kazandı. Boşanma ve velayet süreciyle gündemden düşmeyen ikili arasında bu kez “müstehcenlik” davası açıldı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA SAÇILDI

Sahadaki performansından çok özel hayatıyla konuşulan Icardi, sosyal medyada yayılan özel görüntüler sonrası harekete geçti. İddialara göre Natasha Rey isimli bir sosyal medya fenomeni, 2022 yılında Icardi ile Wanda Nara arasında geçen özel bir anı içeren videoyu Instagram’da paylaştı.

“GÖRÜNTÜLERİ WANDA NARA SIZDIRDI”

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, söz konusu videonun eski eşi Wanda Nara tarafından şantaj amacıyla sızdırıldığını öne sürdü. Futbolcu, görüntülerin izinsiz paylaşıldığını belirterek tüm delilleri gerekli adli makamlara iletti ve suç duyurusunda bulundu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Icardi’nin İtalya ve Arjantin’de iki ayrı dava açacağı belirtilirken, bu davalar sonucunda Wanda Nara hakkında 15 bin euro para cezasının yanı sıra 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabileceği ifade edildi.

Taraflar arasındaki çocukların velayetiyle ilgili dava ise halen devam ediyor. Çiftin boşanmasının ardından başlayan karşılıklı suçlamalar ve davalar, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.