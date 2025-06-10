İkinci el piyasasına düştü: Sydney Sweeney'in sabunu 1.600 dolara kadar çıktı

ABD’li ünlü oyuncu Sydney Sweeney, şöhretin en sıra dışı getirilerinden biriyle gündemde. 27 yaşındaki yıldız, hayranlarından gelen talepler üzerine, banyo yaptığı sudan sabun üretmeye başladı. Yoğun ilgi üzerine bu sabunlar kısa sürede tükendi, üretim hızlandırıldı ve Sweeney, günde birden fazla kez yıkanmaya başladı.

BANYO SUYU FABRİKAYA GÖNDERİLİYOR

Sweeney’in banyo ritüeli de bu süreçle birlikte değişti. Ünlü oyuncu, önce bir fıçı içinde yıkanıyor, ardından duş alıyor. Ancak fıçıda kullanılan su atılmıyor; özel bir fabrikaya gönderilerek sabuna dönüştürülüyor.

İlk etapta 5 bin adet sabun üretildi ve her birinin yanında, sabunun Sydney Sweeney’in banyo suyundan yapıldığına dair bir sertifika da verildi. Projenin, Sweeney’in bir hayranının önerisiyle hayata geçtiği belirtildi.

FİYATLAR 1.600 DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Yoğun talep sonrası üretim artırılırken, ürünlerin ikinci el piyasasında fiyatı 1.600 dolara (yaklaşık 63 bin TL) kadar çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sweeney, “Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğim vardı: Ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum” ifadelerini kullandı.