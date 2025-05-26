İlhan Şeşen'in ölümü ünlüleri yasa boğdu: Sosyal medyadan taziye mesajlarını paylaştılar

Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören sanatçıdan acı haber geldi.

“Ellerimde Çiçekler”, “Sarılınca Sana” ve “Neler Oluyor Bize” gibi hafızalara kazınan şarkılara imza atan İlhan Şeşen’in vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ünlü sanatçının vefatını duyan birçok isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

ATA DEMİRER

"

1998 yılı... 3 - 5 kişinin geldiği stand-up gösterilerim var, çömezim, kimse tanımıyor beni. Bir akşam "İlhan Şeşen geldi" dediler hâlâ hatırımda; şapkasıyla, gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta. Hiç kimse daha beni tanımazken... Sonrası tatlı bir tanışlık; Bozcaada geceleri, bağlar, sohbetler, nasihatler... Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat. Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İlhan ağabeyin. Yarattıklarıyla hep var olacak sanatçılardan biri... Onun deyimiyle; "Gecelerden bir gece o bir yıldızdı..."

YILMAZ ERDOĞAN



SILA GENÇOĞLU





AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Ah be İlhan... Ardından yazmak öyle zor ki... Müzikal anlamda gümrah zamanların sadece şahidi olmayıp, içinde bulunduğum için kendimi hep şanslı hissettim. Yollarımız seninle kesiştiği için daha da şanslıydım. Lakabın vechile yalnızca Burhan’cığım ve Gökhan’cığıma değil, zaman zaman hepimize amcalık ettiğin pederşahi tavırların, aşklarımıza eşlik eden, ayrılıklarımızda teselli bulduğumuz şarkılarınla hep hatırlanacaksın. Gerçek sanatçının ölümsüzlüğü bu işte İlhan’cığım. Konserimde söylemek için ilk albümüm ve Ayşegül Aldinç için yarattığın 'Farketmez' isimli şarkımızın üzerinden geçtiğim bir anda artık aramızda olmadığın haberini almak ne acı, ne yaman bir tesadüf... Bir yıldız gibi gökte kayıp gittiğin yerde nurlar içinde uyu. Mekânın cennet, Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Sevgili ailene tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Canım benim..."

BÜLENT ORTAÇGİL



ERCAN SAATÇİ



İBRAHİM TATLISES





IŞIN KARACA



"Bir çınar daha aramızdan ayrıldı. Hoşça kal amcam... Çok yormuştu bu illet... Yattığın yer huzurla dolsun inşallah."



