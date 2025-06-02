İlker Aksum trafikte sinir krizi geçirdi: Tartıştığı sürücüye küfür etti



Başarılı oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan bir trafik tartışmasıyla gündeme geldi. Aracını yol kenarına çeken Aksum’un, başka bir sürücüyle sert bir şekilde tartıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayın görgü tanıklarına göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan Aksum, aracından inerek karşı tarafa yüksek sesle bağırmaya başladı. Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı.

Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı gergin anlar, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre İlker Aksum, tartışma sırasında küfürlü ifadeler kullandı. O anlara ait görüntüler, çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine olay kamuoyunun gündemine oturdu.

AKSUM’DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşananlarla ilgili olarak İlker Aksum’dan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.