İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizideki 'Dilber' karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dansı yine gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 19:44
İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
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İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizideki 'Dilber' karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dansı yie gündem oldu.
 
 
 

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