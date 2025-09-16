Ufuk Özkan'a ne oldu? İntihar iddialarıyla gündeme gelen Özkan'ın sağlık durumuna dair açıklamalar...

Oyuncu Ufuk Özkan’ın Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığına dair iddialar gündeme geldi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 50 yaşındaki oyuncu, çıkan haberleri yalanlayarak egzama tedavisi için hastaneye gittiğini, 2 günde bir kontrolden geçtiğini söyledi.

"AĞABEYİM YOĞUN BAKIMDA"

TiyatroTr hesabından dün akşam yapılan açıklamada, “Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir” denildi.

Bu paylaşımın ardından Özkan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı ve takipçilerinden dua istedi.

"SPEKÜLATİF HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Ünlü senarist Cüneyt İnay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, lütfen itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Ufuk Özkan, birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçmişti. Uzun süre tedavi gören oyuncu, organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

11 Nisan 1975’te Almanya’da doğan Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu.

Birçok projede rol alan Özkan, özellikle 2009-2011 yılları arasında yayınlanan “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

2005 yılında Nazan Güneş ile evlenen oyuncunun Eren adında bir oğlu oldu. Çift, 2022 yılında boşandı.