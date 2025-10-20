İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir resmen boşandı

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturmuştu. İki yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandıran çift, boşanma haberlerini sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, “Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…” ifadelerine yer verildi.

Çift, bu açıklamayla hem birlikteliklerinin hem de ayrılıklarının saygı çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulamış oldu.