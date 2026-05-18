İrem Derici hastalığını ilk kez açıkladı: 'Psikiyatristten çıkıp geldim, son teşhisim...'

Şarkıları ve sosyal medyadaki dobra açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan İrem Derici, bu kez yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla adından söz ettirdi. Sina Özer’in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan ünlü şarkıcı, hayatına ve gizli kalan hastalıklarına dair sarsıcı itiraflarda bulundu. Ekim ayından bu yana ruhsal ve bedensel olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Derici, doktorların koyduğu son teşhisi izleyicilerle paylaştı.

"SON TEŞHİSİM İNSOMNİA, KANYE WEST GİBİ OLDUM"

Uzun süredir doğru teşhisi bulabilmek adına farklı doktorlara gittiğini söyleyen İrem Derici, son olarak bir psikiyatristten uykusuzluk hastalığı teşhisi aldığını belirterek süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben artık kimseyle kavga etmek istemiyorum. Hiç öfkeli bir insan değilim. Ekim ayından beri kafam gitti geldi. Birine gidiyorum 'borderline oldun' diyor, biri 'değilsin' diyor. Bugün psikiyatristten çıkıp geldim. İnsomnia (kronik uykusuzluk) olduğumu öğrendim. Kanye West gibi oldum. Bu doktorda durmak istiyorum. İnsomnia son teşhisim."

Günün 24 saati boyunca uyanık kaldığını ve sürekli sosyal medyada aktif olduğunu dile getiren Derici, doktorunun kendisine "Senin psikolojin bozuk değil, nörolojik bir bozukluğun var. Bunu ilaçlarla halledeceğiz" dediğini aktardı.

"YERDE KÖPÜRÜRKEN İNANMAMIŞLAR"

Sağlık sorunlarının aslında yeni olmadığını, 2017 yılından bu yana toparlanamadığını belirten İrem Derici, geçmişte geçirdiği epilepsi (sara) nöbetlerine dair de kan donduran bir anısını paylaştı. 2017’den beri yapılan EEG (beyin elektrosu) sonuçlarının bozuk çıktığını itiraf eden ünlü şarkıcı, yaşadığı dehşeti şu cümlelerle dile getirdi:

"Beynimdeki elektrik sistemi bozulmuş. Bu durum epilepsi nöbetleri yapıyor. Hatta rapçi Sefo ile düetimizi hazırladığımız dönemde bu nöbetlerden birini yaşadım. Yerde köpükler içinde kalmıştım ama o an etrafımdakiler bana inanmamışlar, şaka yapıyorum sanmışlar."

Yaşadığı bu nörolojik rahatsızlıkların ardından düzenli bir ilaç tedavisine başlayacağını söyleyen ünlü sanatçının bu açıklamaları, hayranları arasında büyük endişe yaratırken sosyal medyada da geçmiş olsun mesajlarının yağmasına neden oldu.