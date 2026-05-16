İrem Derici ile Burcu Güneş arasında mahkeme krizi: 'Ben de dava açtım'

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan Burcu Güneş ve İrem Derici gerilimi yargıya taşındı.



Burcu Güneş’in, meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı "Onu benimle rakip olabilecek seviyede görmüyorum" açıklamasına tepki gösteren ve Akalın’a destek veren İrem Derici, polemik esnasında Güneş için "ruh hastası" ifadesini kullanmıştı.



Bu sözlerin ardından Burcu Güneş'in kendisine açtığı 250 bin TL’lik manevi tazminat davasına İrem Derici'den yanıt gecikmedi.

"KARŞI DAVA AÇTIM, KAZANIRSAM BAĞIŞLAYACAĞIM"

Yaşanan hukuki sürecin ardından Habertürk'e konuşan İrem Derici, kendisinin de Burcu Güneş’e karşı dava açtığını açıkladı. Süreci barışçıl bir şekilde çözmek istediğini ancak iletişim kuramadıklarını belirten ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Kendisine mesaj atıp ‘gerek yoktu’ dedim. O da bana numarasını yolladı ve ‘konuşalım’ dedi. Ama benim telefonla konuşma fobim var. 2017'deki yoğun bakım sürecimden beri telefonla konuşamıyorum."

Eski agresif tavırlarını geride bırakmak istediğini vurgulayan 38 yaşındaki Derici, "Eski İrem'i geride bırakmaya çalışıyorum" diyerek bu tarz polemiklerle anılmak istemediğini belirtti. Şarkıcı, açtığı davayı kazanması durumunda elde edeceği tazminatı HAYTAP’a ve hayvan barınaklarına bağışlayacağını müjdeledi.

EVLİLİK SORULARINA YANIT: "BU SENE DÜĞÜN YOK"

Geçtiğimiz şubat ayında Melih Kunukcu ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan İrem Derici, hayranlarının merakla beklediği düğün tarihine dair de net konuştu. Bu yıl yoğun bir evlilik töreni planlamadıklarını belirten ünlü popçu, "Bu sene düğün yok. Nikah yapıp seneye düğün yapabiliriz. Düğünümde en çok Sezen Aksu'yu görmek isterim" ifadelerini kullanarak geleceğe dair planlarını paylaştı.