İrem Derici ile Burcu Güneş arasında mahkeme krizi: 'Ben de dava açtım'

16.05.2026 09:42:00
Haber Merkezi
Şarkıcı Burcu Güneş ile girdiği polemik sonrası kendisine 250 bin TL’lik tazminat davası açılan İrem Derici, sessizliğini bozarak karşı dava açtığını duyurdu. Sağlık durumuna ve özel hayatına dair de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Derici, davayı kazanması halinde ödülü hayvan barınaklarına bağışlayacağını belirtti.

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan Burcu Güneş ve İrem Derici gerilimi yargıya taşındı.

Burcu Güneş’in, meslektaşı Demet Akalın hakkında yaptığı "Onu benimle rakip olabilecek seviyede görmüyorum" açıklamasına tepki gösteren ve Akalın’a destek veren İrem Derici, polemik esnasında Güneş için "ruh hastası" ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Burcu Güneş'in kendisine açtığı 250 bin TL’lik manevi tazminat davasına İrem Derici'den yanıt gecikmedi.

"KARŞI DAVA AÇTIM, KAZANIRSAM BAĞIŞLAYACAĞIM"

Yaşanan hukuki sürecin ardından Habertürk'e konuşan İrem Derici, kendisinin de Burcu Güneş’e karşı dava açtığını açıkladı. Süreci barışçıl bir şekilde çözmek istediğini ancak iletişim kuramadıklarını belirten ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Kendisine mesaj atıp ‘gerek yoktu’ dedim. O da bana numarasını yolladı ve ‘konuşalım’ dedi. Ama benim telefonla konuşma fobim var. 2017'deki yoğun bakım sürecimden beri telefonla konuşamıyorum."

Eski agresif tavırlarını geride bırakmak istediğini vurgulayan 38 yaşındaki Derici, "Eski İrem'i geride bırakmaya çalışıyorum" diyerek bu tarz polemiklerle anılmak istemediğini belirtti. Şarkıcı, açtığı davayı kazanması durumunda elde edeceği tazminatı HAYTAP’a ve hayvan barınaklarına bağışlayacağını müjdeledi.

EVLİLİK SORULARINA YANIT: "BU SENE DÜĞÜN YOK"

Geçtiğimiz şubat ayında Melih Kunukcu ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan İrem Derici, hayranlarının merakla beklediği düğün tarihine dair de net konuştu. Bu yıl yoğun bir evlilik töreni planlamadıklarını belirten ünlü popçu, "Bu sene düğün yok. Nikah yapıp seneye düğün yapabiliriz. Düğünümde en çok Sezen Aksu'yu görmek isterim" ifadelerini kullanarak geleceğe dair planlarını paylaştı.

İrem Derici'den 'uyuşturucu operasyonu' tepkisi: 'Bu cadı avı artık benim çok canımı sıkıyor...' Şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uyuşturucu operasyonlarına tepki gösterdi. "Bu cadı avı artık benim çok canımı sıkıyor" diyen Derici, "Bu memlekete bu pislik nereden giriyor? Burada mı yetiştiriliyor? Baronlar kim? Bir oraları bulsak ya hep beraber güçlerimizi birleştirip" ifadelerini kullandı.
İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde sürpriz gelişme Geçtiğimiz hafta nişan atarak hayranlarını şaşırtan İrem Derici ve Melih Kunukçu çifti yeniden bir araya geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Derici, fevri davranışları nedeniyle ailesinden ve sevenlerinden özür dileyerek, "15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım" itirafında bulundu.
Fotoğrafları silmişti... İrem Derici’den olaylı ayrılık sonrası ilk açıklama! Ünlü şarkıcı İrem Derici, evlilik hazırlığı yaptığı dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hamlesiyle duyurdu. Birlikte olan tüm fotoğrafları silen Derici, paylaştığı manidar mesajla eski sevgilisine sitem ederken "Kendime döndüm" mesajı verdi.