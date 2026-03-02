İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde sürpriz gelişme

Türk pop müziğinin renkli ismi İrem Derici, geçtiğimiz hafta kısa bir süre önce nişanlandığı Melih Kunukçu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ancak magazin gündemine bomba gibi düşen bu ayrılık kararı sadece bir hafta sürdü. Çift, aralarındaki sorunları aşarak yeniden barışma kararı aldı.

"HİÇBİR GÜNÜMÜ SİZDEN SAKLAMADIM"

Müzik kariyerindeki 15’inci yılını geride bırakan İrem Derici, barışma haberini sosyal medya hesabından nişanlısının fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Takipçileriyle olan şeffaf ilişkisine vurgu yapan sanatçı, "Bu kadar yıldır benden nefret eden de oldu, beni kalbine koyup destekleyen de... Ben hiçbir günümü sizden saklamadım; mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da" dedi.

"ERGEN DAVRANIŞLARIMIN SEBEBİ ÜNLÜ OLDUĞUMU ANLAYAMAMAM"

Kendi davranışlarına yönelik sert bir özeleştiri yapan Derici, duygusal tepkilerini kamusal alanda yaşamasının pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:

"15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım... Bana kraliçeler gibi davranan bir adamı, ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde odak noktası haline getiriyorum? İşte haklıyken haksız olmak bu."

AİLELERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Nişan törenlerinin hayatlarındaki en keyifli gün olduğunu hatırlatan ünlü şarkıcı, yaşanan gerginlikten dolayı aile büyüklerinden de af diledi. "Sonsuza kadar ergen bir kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü" diyerek esprili bir dille pişmanlığını belirten Derici, ilişkisini artık gözlerden uzak yaşama kararı aldığını açıkladı.

"ARTIK SADECE MÜJDELİ HABERLERLE"

Bundan sonra ilişkisiyle ilgili sadece düğün veya bebek gibi büyük müjdeler olduğunda paylaşım yapacağını belirten şarkıcı, "İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim" sözleriyle açıklamasını noktaladı.