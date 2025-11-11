İrem Derici, X’teki tepkisiyle gündem oldu: 'Yanlış anladım'

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada yaşanan bir karışıklık nedeniyle gündeme geldi. X’te (eski Twitter) kendisi hakkında yapılan bir paylaşımı yanlış anlayarak sert bir yanıt veren Derici, kısa sürede sosyal medyanın odağı haline geldi. Tepkilerin büyümesinin ardından ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yaşananları detaylı bir şekilde anlattı.

Derici, açıklamasında, son dönemde yaşadığı talihsizliklerden bahsederek, X’te gördüğü paylaşımı yanlışlıkla başka bir kişiye yazmış olduğunu ifade etti. "Üçüncü ve en talihsiz olayı anlatıyorum" diyerek sözlerine başlayan şarkıcı, yaşanan karışıklığın tamamen yanlış anlamadan kaynaklandığını vurguladı. Derici, "Geldiğimiz günden beri dayaklar, birbirimize girdik. Ondan sonra maça giremedik, biletleri çakma yerden almışız. Psikolojim o kadar bozuldu ki odadan çıkamıyorum. Dün sağa sola Twitter’da saldırırken, biri benim bile ağzıma alamayacağım şeyler yazmış. Ama ben bu tweeti başka birine yazmışım. O başka kişi çok tatlı bir şey yazmış. Farkına varmadım. Millet yazınca anladım. Bana ekran görüntüsü attılar. Ne kadar utandım" sözleriyle durumu özetledi.

Yaşananların ardından sosyal medyada çeşitli yorumlar ve tepkiler yükselirken, Derici’nin açıklaması takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Ünlü şarkıcı, yanlış anlaşılmanın bir anlık tepki sonucu gerçekleştiğini ve hedef aldığı kişinin aslında paylaşıma konu olan kişi olmadığını belirterek, takipçilerinden de anlayış istedi.