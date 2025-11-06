Irkçılıkla suçlanan reklamıyla ilgili sessizliğini bozdu: Sydney Sweeney'den ilk açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 09:34:00
Reklamındaki kelime oyunu nedeniyle ırkçılıkla suçlanan Sydney Sweeney, sessizliğini bozdu. Sweeney, “Bir kot reklamıydı, sadece kot pantolon giyiyorum.” ifadelerini kullandı.

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sydney Sweeney, rol aldığı reklam filminde yer alan kelime oyunu nedeniyle ırkçılık tartışmalarının odağına yerleşmişti. 27 yaşındaki ABD’li oyuncu, sessizliğini bozarak ilk kez konu hakkında konuştu.

‘Euphoria’ ve ‘White Lotus’ dizileriyle tanınan Sweeney’nin yer aldığı reklamda “jeans” (kot) kelimesi yerine “genes” (genler) ifadesi kullanılmıştı. Reklamda, “Genler ebeveynlerden çocuklara aktarılır ve genellikle saç rengi, kişilik ve hatta göz rengi gibi özellikleri belirler. Benim genlerim mavi” sözleri yer almıştı.

Bu kelime oyunu, “Sydney Sweeney’nin harika genleri var” sloganıyla birleşince, oyuncunun sarı saçlı ve mavi gözlü olması nedeniyle markaya “ırkçılık” suçlamaları yöneltilmişti.

Aylar sonra sessizliğini bozan Sweeney, tepkilerin kendisini şaşırttığını söyledi:

“Bir kot pantolon reklamı yaptım. Tepkiler kesinlikle şaşırtıcıydı ama ben kot pantolonları seviyorum. Hayatımın her günü kot pantolon ve tişört giyiyorum.”

Sweeney ayrıca, reklamın yayınlanmasının ardından dönemin ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in kendisini desteklemesine ilişkin de konuştu:

“Gerçeküstüydü. Ama o dönemde sürekli çalışıyordum. Euphoria çekimlerindeydim, günde 16 saat setteydim. Telefonumu bile sete götürmüyordum, bu yüzden olup bitenleri pek görmedim.”

Oyuncu, politik desteklerle anılmak istemediğini belirterek, odak noktasının sadece işi olduğunu vurguladı.

