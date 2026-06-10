Işın Karaca'dan zayıflama eleştirilerine zehir zemberek yanıt: 'Kınayın beni, başınıza gelsin!'

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, son yıllarda yaşadığı radikal fiziksel değişim ve verdiği kilolarla magazin basınının ve sosyal medya kullanıcılarının odağında yer alıyor. Geçmişte geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından sıkı bir disiplinle 130 kilodan 57 kiloya düşmeyi başaran ünlü sanatçı, sosyal medyada siber zorbalık boyutuna varan acımasız eleştirilere ve "body shaming" (beden aşağılama) yorumlarına daha fazla sessiz kalamadı.

Fiziksel görüntüsü üzerinden hedef tahtasına oturtulmaya çalışılmasına isyan eden 53 yaşındaki başarılı şarkıcı, kendisini acımasızca eleştirenlere adeta ders niteliğinde bir yanıt verdi.

"BİRİSİ BAŞARINCA YERDEN YERE VURUYORSUNUZ"

Sosyal medya hesapları üzerinden kendisine gelen olumsuz, incitici mesajları ve "Yok ağzı, yok gözü, yok kaşı..." şeklindeki yorumları eleştiren Işın Karaca, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var. Beni kınım kınım kınayabilirsiniz. Her kadın zayıf olmak ister. Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince onu yerden yere vurmanız ancak sizin marifetiniz olur. Şu hayatta benim neyle uğraştığımı kimse bilemez. Kimseye de dilerim, mümkünse... Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni, başınıza gelsin."

"TEK ÖĞÜN BESLENİYORUM"

Zayıflama sürecinde büyük bir irade örneği sergileyen ve ameliyat sonrasındaki yaşam tarzını tamamen değiştiren ünlü sanatçı, daha önce sağlık durumuna ilişkin yaptığı bir açıklamada beslenme sırrını paylaşmış ve "Tek öğün besleniyorum" diyerek kilosunu bu şekilde koruduğunu ifade etmişti.