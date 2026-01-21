İstanbul’da Megastar rüzgarı: Tarkan ve Cem Yılmaz’dan unutulmaz düet!

7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Megastar Tarkan, konser serisinin üçüncü gecesinde izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. Sahneye çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Tarkan ile birlikte "Kuzu Kuzu" şarkısını seslendirerek geceye damga vurdu.

VOLKSWAGEN ARENA’DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Tarkan’ın Volkswagen Arena’daki üçüncü konser gecesi, sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Geceye katılanlar arasında Demet Akalın, Tuba Ünsal, Çağlar Ertuğrul, Burak Deniz, Birce Akalay, Salih Bademci, Lizge Cömert ve Giray Altınok gibi pek çok popüler isim yer aldı.

"40 YILDA BİR OLAN DOĞA OLAYI"

Gecenin en çok konuşulan anı ise Cem Yılmaz’ın sahneye çıkması oldu. Yakın arkadaşı Tarkan’a eşlik eden Yılmaz, ünlü sanatçıyla birlikte "Kuzu Kuzu" şarkısını söyleyip dans etti. Cebinden çıkardığı Tarkan bandanasıyla espriyi patlatan ünlü komedyen:

"Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız!"

diyerek salonu kahkahaya boğdu. Yılmaz, o anları sosyal medya hesabından "40 yılda bir olan doğa olayı" notuyla paylaştı.





BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENMİŞTİ

53 yaşındaki Megastar'ın sahne şovları ve enerjisiyle hayran bıraktığı konser serisine ilgi çok yoğun. İlk dört konserin biletleri sadece 40 dakika içinde tükenirken, sonraki konserlerin biletleri de yaklaşık bir saatte alıcı bulmuştu. Yoğunluk nedeniyle bilet satış platformunda sıra numarası sistemine geçilmişti.