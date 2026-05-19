İzzet Çapa’dan Nazan Öncel’e sert Sezen Aksu tepkisi: 'Bunun adı vefa yoksunluğu!'

Türk pop müziğinin köklü dostluklarından biri sahne ışıklarının altında sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşan usta sanatçı Nazan Öncel, konseri sırasında isim vermeden Sezen Aksu'yu hedef alan ifadeler kullandı.



Öncel’in sahnede dile getirdiği "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. İnsanlar ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bu çarpıcı açıklamaların ardından, ünlü televizyoncu ve yazar İzzet Çapa, sosyal medya hesabı üzerinden Nazan Öncel’e yönelik çok sert bir eleştiri yazısı kaleme aldı.

"BU ÜLKEDE SANA OMUZ VERMİŞ İNSANLARDAN BİRİ SEZEN AKSU"

İzzet Çapa, "Neden böylesin Nazan Öncel..." başlığıyla paylaştığı metinde, Aksu’nun geçmişte Öncel’e verdiği desteği hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bazen susar... Çünkü susmak, küçülmemektir... Ama sen yine en iyi bildiğin şeyi yaptın... Sahneye çıkıp Sezen Aksu’ya laf çarptın... İşin tuhafı ne biliyor musun... Bu ülkede sana omuz vermiş insanlardan biri Sezen Aksu... Yeri geldi şarkına geldi... Yeri geldi ismini onore etti... Yeri geldi hatır için yanında durdu... Peki sen ne yaptın...? Sürekli sitem... Sürekli imâ... Sürekli bir memnuniyetsizlik..."

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ÖNCE EGONU SUSTURMAN GEREKİR"

Açıklamalarının devamında Öncel’in bu tavrını sert bir dille eleştiren Çapa, polemik yaratma çabasının Sezen Aksu’ya zarar vermeyeceğini, aksine hedef alan kişiyi küçülteceğini savundu:

"Bazı insanlar teşekkür etmez... Çünkü teşekkür etmek için önce egoyu susturmak gerekir... Acı olan şu... Sezen’i hedef aldığında Sezen küçülmüyor... Sen küçülüyorsun... Çünkü bazı isimler tartışmayla yıpranmaz... Ama onlara sataşanların niyeti çok net görünür..."

"40 YILLIK DOSTLUĞU ALKIŞA MEZE YAPMAK DOBRALIK DEĞİL"

Çapa, iki sanatçı arasındaki gerilimin müzikal bir mesele olmadığını, tamamen kişisel bir hırstan kaynaklandığını iddia ederek eleştirilerinin dozunu artırdı:

"İnsan ister istemez soruyor... Bu nasıl bir huzursuzluk...? Bu nasıl bitmeyen bir rekabet duygusu...? Bu nasıl geçmeyen bir 'neden o, neden ben değil' hali...? Çünkü mesele müzik değil gibi... Mesele dostluk hiç değil... Mesele çok daha kişisel görünüyor... 40 yıllık dostluğu sahnede alkışa meze yapmak... Bunun adı dobra olmak değil... Vefa yoksunluğu..."

Yazısının kapanışında ağır bir benzetmede bulunan İzzet Çapa, "Bazı insanlar üretir... Bazıları gölge eder... Bazıları şarkılarıyla çağ kapatır... Bazıları yıllardır aynı kırgınlığın içinde debelenir... Ve evet... İnsan şimdi daha iyi anlıyor... Neden bazıları tarih olur... Bazıları sadece dipnot kalır..." diyerek sözlerini noktaladı.



